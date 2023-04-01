Зинченко помог "Арсеналу" разгромно победить и сохранить отрыв от "Манчестер Сити" (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко разбил "Лидс" в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 4:1 .

Хозяева вышли вперед на 35-й минуте – Габриэл Жезус реализовал пенальти.

В начале второго тайма "пушки" укрепили свое преимущество – на 47-й минуте Бен Уайт завершил голевую атаку, которую начал Зинченко.

А на 55-й минуте "канониры" довели дело до разгрома – дубль оформил Жезус.

На 76-й минуте "Лидс" сократил отставание усилиями Расмуса Кристенсена, но команда Микеля Артеты на 84-й минуте ответила голом Гранита Джаки.

Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и отыграл 85 минут, после чего его заменил Киран Тирни.

Обзор матча

Будет добавлен позже.

"Канониры" (72 очка) продолжают лидировать в АПЛ. Зинченко и Ко на 8 баллов опережают "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе. "Лидс" (26 пунктов) занимает 16-ю позицию.

В следующем туре "Арсенал" 9 апреля в гостях сыграет с "Ливерпулем". "Лидс" 4 апреля в перенесенном поединке 7-го тура примет "Ноттингем".

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