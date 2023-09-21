Зинченко помог "Арсеналу" уничтожить свой бывший клуб в Лиге чемпионов

"Канониры" отправили четыре "сухих" гола в ворота соперника из Нидерландов.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко разгромил нидерландский ПСВ в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Лондоне завершился со счетом 4:0 .

Команда Микеля Артеты обеспечила себе нужный результат еще в первой половине игры. В воротах гостей расписались Букайо Сака, Леандро Троссард и Габриэл Жезус.

Во втором тайме "канониры" добили соперника еще одним забитым мячом, автором которого на 70-й минуте стал Мартин Эдегор.

Добавим, что для "Арсенала" это был первый матч в Лиге чемпионов после 6-летнего перерыва.

Зинченко вышел в стартовом составе и провел в поле 58 минут. Украинский футболист принял участие в двух голевых атаках.

Отметим, что в сезоне-2016/17 Александр играл за ПСВ на правах аренды. За нидерландский клуб украинец провел 17 матчей и отличился 4 голевыми передачами.

В другом матче стартового тура группы B испанская "Севилья" сыграла вничью против французского "Ланса" (1:1).

Во втором туре Лиги чемпионов 3 октября "Арсенал" на выезде сыграет против "Ланса", а ПСВ будет принимать "Севилью".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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