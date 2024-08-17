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Зинченко помог "Арсеналу" уверенной победой начать новый сезон АПЛ (видео)

Зинченко помог "Арсеналу" уверенной победой начать новый сезон АПЛ (видео)

Александр Зинченко в матче с "Вулверхэмптоном" / Фото: Associated Press

Александр принял участие в голевой атаке "канониров".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко дома одержал победу над "Вулверхэмптоном" в матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:0.

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на 25-й минуте встречи. Участие в голевой атаке принял и Зинченко: украинский футболист отдал передачу на правый фланг на Букайо Саку, а тот исполнил навес, который ударом головой замкнул Кай Хаверц.

Во втором тайме "канониры" укрепили свое преимущество в счете. На 74-й минуте снова сработала связка Хаверц – Сака. На этот раз уже немец ассистировал, а один из лидеров "Арсенал" и сборной Англии отличился голом.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут, после чего его заменил Юрьен Тимбер.

Обзор матча "Арсенал" – "Вулверхэмптон"

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре АПЛ "пушкари" 24 августа на выезде встретятся с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" днем позже примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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