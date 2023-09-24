Зинченко помог создать гол: "Арсенал" и "Тоттенхэм" расписали огненную ничью в АПЛ

"Канониры" и "шпоры" не определили победителя в дерби Северного Лондона.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:2 .

Первыми в этой встрече забили "пушкари". На 26-й минуте автоголом отличился защитник "шпор" Кристиан Ромеро, коленом срезав мяч в сетку собственных ворот после удара Букайо Сака. Результативную атаку начал Зинченко – украинец отобрал у соперника мяч, протянул его и отдал пас на Мартина Эдегора.

Перед перерывом "Тоттенхэм" сравнял счет – Сон Хын Мин на левом фланге штрафной в касание пробил под дальнюю штангу, замкнув прострел Джеймса Мэддисона.

На старте второго тайма команда Микеля Артеты во второй раз в этом матче вышла вперед. Ромеро сыграл рукой в штрафной площадке "шпор", а Сака на 54-й минуте реализовал пенальти.

Однако подопечные Ангелоса Постекоглу сразу ответили. На 55-й минуте полузащитник "Арсенала" Жоржинью грубо ошибся на собственной половине поля, позволив Мэддисону ограбить себя. Джеймс подключил к атаке Сона, а южнокореец оформил дубль, направив мяч в дальний угол.

В конце северолондонского дерби "канониры" пытались вырвать победу, но "шпорам" удалось удержать ничью.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и провел на поле весь поединок.

После этого матча "Арсенал" с 14 очками опустился на пятое место в АПЛ. "Тоттенхэм" также имеет в своем активе 14 баллов и занимает четвертое место.

В следующем туре чемпионата Англии "канониры" на выезде сыграют против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного, а "шпоры" примут "Ливерпуль". Оба поединка состоятся 30 сентября.

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