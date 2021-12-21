Зинченко попал в символическую сборную тура АПЛ: видео шикарного ассиста украинца

Саша помог "горожанам" разгромить "Ньюкасл".

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в символическую сборную лучших футболистов 18-го тура английской Премьер-лиги по версии портала WhoScored.

25-летний украинец помог "горожанам" на выезде разгромить "Ньюкасл" со счетом 4:0 . В поединке с "сороками" Саша отдал предголевую передачу и оформил роскошный ассист на Рияда Мареза.

Портал WhoScored оценил игру украинского футболиста высоким баллом 8,1. Более высокую оценку за матч с "Ньюкаслом" имеют только два игрока "Сити" - Марез и Жуан Канселу.

Видео ассиста Зинченко в видеообзоре матча "Ньюкасл" - "Манчестер Сити"

Символическая сборная 18-го тура АПЛ от WhoScored

Эдерсон ("Манчестер Сити"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Ромен Сес ("Вулверхэмптон"), Жуан Канселу ("Манчестер Сити"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити").

Манчестер Сити" (44 балла) лидирует в АПЛ после 18 туров. "Небесно-голубые" на 3 очка оторвались от ближайшего преследователя "Ливерпуля".

В следующем матче Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примет "Лестер".

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