Зинченко посвятил гол беременной жене и выложил снимок УЗИ ребенка: возлюбленная горячо отреагировала

Александр и Влада ждут первенца.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отличился трогательным поступком во время товарищеского матча против команды Кипра, который завершился разгромной победой "сине-желтых".

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Саша был одним из лучших на поле и в конце первого тайма удвоил преимущество украинской сборной, реализовав пенальти. Отпраздновать гол игрок "Манчестер Сити" решил по-особенному и посвятил его своей беременной жене. Недавно Александр и его возлюбленная Влада Седан сообщили, что ждут первенца.

"На одной волне с", - написал Зинченко в Instagram и добавил смайлик малыша, а также выложил снимок УЗИ будущего ребенка.

Влада в комментариях ответила сердечками, а фанаты написали, что это очень мило, а также попросили Александра забивать чаще.

instagram.com/zinchenko_96

Добавим, что Зинченко официально был признан лучшим игроком поединка с Кипром и получил традиционную награду "Лев матча".

Отметим, что ранее "сине-желтые" в концовке ушли от поражения в игре с Бахрейном (1:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0). Также Шевченко назвал итоговую заявку сборной Украины на Чемпионат Европы.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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