Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над Бельгией в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

"Добыли положительный результат. Я считаю, что были сделаны правильные выводы в перерыве. Мы вышли во втором тайме и нам удалось изменить игру.

Сборная Бельгии? Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле. Все мы понимаем, что вторая игра будет совсем другая, ведь они будут играть дома, трибуны будут их гнать вперед. И все мы понимаем, какие футболисты у этой сборной, и на что они способны. Поэтому готовимся, нужно двигаться дальше.

Также скажу, что очень жаль, что ребята получили травмы. Надеюсь, что они избежали серьезных повреждений и вернутся быстрее", – передает слова Зинченко после игры корреспондент UA-Футбол.

В матче против бельгийцев Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. На 78-й минуте он исполнил результативный навес. который замкнул Илья Забарный, установив итоговый счет поединка – 3:1.

Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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