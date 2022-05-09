Зинченко провел тренировку с 10-летним украинским беженцем и рассказал его историю (фото)

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко встретился с десятилетним Андреем, который вынужден был бежать из Украины из-за вторжения российских захватчиков.

25-летний игрок сборной Украины, которая без него начала подготовку к плей-офф отбора на ЧМ-2022, провел тренировку с 10-летним мальчиком на клубной базе английского клуба.

Зинченко опубликовал фотографии с тренировки на своей странице в Instagram и поделился с подписчиками историей мальчика, который мечтал стать футболистом, но в планы вмешались российские "освободители".

"Это Андрей. Ему 10 лет. Сегодня он находится уже в безопасности. Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны. Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беззаботно тренировался со своей командой. Сегодня же он мечтает только об одном - о мире в нашей стране. О спокойствии. О нормальной жизни у себя дома.

Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже - жизни. Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской, победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, преисполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке "Манчестер Сити", - написал Зинченко.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что фанаты чемпиона Хорватии мощным баннером поддержали защитников "Азовстали".

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