Зинченко пытался "отбить" украинского фаната у польской полиции после игры с Исландией (видео)

Александр вступился за выбежавшего на поле болельщика.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал участником интересного эпизода после завершения финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против команды Исландии.

Команда Сергея Реброва одержала волевую победу (2:1) и завоевала путевку в финальный турнир Евро-2024. После финального свистка некоторые болельщики на стадионе во Вроцлаве начали выбегать на поле, не сдерживая радостных эмоций.

Одного из таких фанатов поймал польский страж порядка и, согласно правилам, начал выводить его за пределы поля. Впрочем, это не понравилось Зинченко, который решил вступиться за парня и "отбить" его у полиции.

Такие действия капитана "сине-желтых" оценили болельщики на трибунах, начав скандировать в его честь.

В финальном турнире Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков посвятил победу над Исландией и выход на чемпионат Европы воинам ВСУ.

Также победу над исландцами и завоевание путевки на континентальное первенство прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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