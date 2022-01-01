Зинченко с дочерью и собаками, речь Усика: как звезды украинского спорта праздновали Новый год

Зинченко с дочерью и собаками, речь Усика: как звезды украинского спорта праздновали Новый год

Украинские атлеты ярко приветствовали болельщиков с наступлением 2022 года.

Вот и наступил Новый 2022-й год Тигра. В новогоднем поздравлении Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул достижения украинских спортсменов в 2021 году.

В 2022 году наших атлетов ждут новые испытания, с которыми они, без сомнения, смело справятся. А пока ТСН Проспорт собрал поздравления украинских спортсменов и команд с Новым годом, которыми они поделились в соцсетях.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к болельщикам - боксер в официальном костюме пожелал всего наилучшего.

"Прежде всего, нам нужно быть людьми, а потом нам нужно быть тиграми", - заявил Саша.

Красавица-дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпиады-2020 Дарья Билодид в эффектном наряде пожелала у праздничной елки, чтобы в новом году исполнились мечты каждого.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк, принесший Украине единственное "золото" Олимпиады в Токио, с бокалом в руке и милой собакой на коленях пожелал украинцам реализации всех заветных желаний, крепкого здоровья и большой удачи.

Звездная каратистка, серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Анжелика Терлюга пожелала всем насладиться праздниками, зарядиться на 2022 год, загадать много желаний и с кайфом реализовывать их.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей дочерью, родившейся летом 2021 года, женой и бульдогами порадовал поклонников праздничным кадром.

"Пусть все ваши мечты сбываются", - пожелал фанатам Саша.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин в компании беременной супруги Анастасии поздравил фанатов у домашней елки.

"С Новым годом 2022. Желаем всего самого лучшего в новом году! Будьте рядом с любимыми, будьте счастливы и здоровы! Мы отправляемся в новый год уже втроем. Это лучший подарок. Ждем тебя малыш", - написал 22-летний голкипер в Instagram.

С новогодними поздравлениями к болельщикам также выступили украинские футбольные гранды - "Динамо" и "Шахтер".

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