Зинченко с капитанской повязкой помог "Арсеналу" одолеть "Лестер", поражение "Эвертона" Миколенко

В матчах 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде обыграл "Лестер" ( 0:1 ), а "Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко дома проиграл "Астон Вилле" ( 0:2 ).

В первом тайме лондонцы на 26-й минуте вышли вперед усилиями Леандро Троссарда, но гол был отменен после просмотра видеоповтора.

Сразу после перерыва команда Микеля Артеты забила уже по правилам. На 46-й минуте точным ударом после передачи Троссарда отличился Габриэл Мартинелли.

Стоит отметить, что Зинченко вышел в стартовом составе "пушкарей" и был заменен в компенсированное ко второму тайму время. Более того, Александр вывел свою команду на матч с капитанской повязкой.

Соответствующее решение лондонский клуб принял в уик-энд, когда АПЛ проводит акции в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения России. Во всех матчах чемпионата Англии на выходных капитаны одевают повязку в сине-желтых цветах.

Для Зинченко это был дебютный матч в роли капитана Арсенала.

"Арсенал" (57 очков) продолжает лидировать в таблице АПЛ — отрыв "канониров" от идущего вторым "Манчестер Сити" вырос до 5 баллов. "Лестер" (24 балла) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре Зинченко и Ко 1 марта примут Эвертон, 4 марта "лисы" сыграют на выезде с "Саутгемптоном".

В параллельном матче "Астон Вилья" оказалась сильнее "Эвертона" благодаря двум голам во втором тайме. На 63-й минуте пенальти реализовал Олли Уоткинс, а на 81-й точку в матче поставил Эмильяно Буэндиа.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

"Ириски" (21 очко) опустились в зону вылета и занимают 18-е место в АПЛ. "Астон Вилла" (31 балл) осталась на 11-й строчке.

В следующем туре "Эвертон" 1 марта в гостях сыграет с "Арсеналом", 4 марта "Астон Вилла" примет "Кристал Пэлас".

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