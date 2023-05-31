Зинченко стал амбассадором UNITED24 и присоединится к организации благотворительного матча в Лондоне

Игрок "Арсенала" и сборной Украины стал четвертым спортсменом-амбассадором UNITED24.

Украинский футболист Александр Зинченко стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 , созданной президентом Украины Владимиром Зеленским для сбора средств на поддержку нашей страны в условиях войны с российскими оккупантами.

Об этом сообщается в соцсетях UNITED24.

"Благодарю Президента Владимира Зеленского за доверие, горд присоединиться к команде амбассадоров UNITED24. Слава Украине!", – написал Зинченко в соцсетях.

Meet Oleksandr Zinchenko, наш новый ambassador!



игрок в украинском национальном футболе команды и @Arsenal 's star left-back joins #UNITED24. Как правило, учитель был безразлично после окончания работы с @ZelenskyyUa.



Oleksandr, welcome to the team! pic.twitter.com/MpSFo5eKKN — U24 (@U24_gov_ru) May 30, 2023

Также Зеленский сообщил, что Зинченко вместе с другим амбассадором UNITED24, легендой мирового футбола и экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко, организуют благотворительный футбольный матч, который состоится 5 августа в Лондоне.

Собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

"Поздравляю Александра Зинченко в команде амбассадоров UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе "Стэмфорд Бридж". Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Зеленского.

Зинченко стал четвертым спортсменом-амбассадором UNITED24 после Андрея Шевченко, теннисистки Элины Свитолиной и боксера Александра Усика.

Ранее сообщалось, что Зинченко станет отцом во второй раз. Александр и его жена, телеведущая Влада Седан, ждут второго ребенка.

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