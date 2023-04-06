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Зинченко стал рекордсменом сезона АПЛ по интересному статистическому показателю

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Зинченко стал рекордсменом сезона АПЛ по интересному статистическому показателю

Александр Зинченко / Фото: Associated Press

Украинец является самым дисциплинированным игроком элитного дивизиона чемпионата Англии.

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко возглавил рейтинг игроков английской Премьер-лиги, которые меньше всего фолили в этом сезоне.

Как сообщает статистический портал Opta, 26-летний украинец в среднем нарушает правила раз в 583 минуты – это лучший показатель среди всех полевых игроков, отыгравших не менее 900 минут в этом сезоне АПЛ.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии один из лидеров сборной Украины лишь трижды нарушал правила. В то же время, за два из этих фолов Александр был наказан желтыми карточками.

На второй строчке представленного рейтинга оказался защитник "Брентфорда" Мадс Роэрслев – датчанин фолит раз в 465 минут. В топ-5 также вошли Итан Пиннок ("Брентфорд", 360 минут), Эзри Конса ("Астон Вилла", 279) и Свен Ботман ("Ньюкасл", 238).

В этом сезоне Зинченко провел 22 матча за "Арсенал" в АПЛ, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Сейчас "канониры" лидируют в АПЛ, имея в своем активе 72 очка. Команда Микеля Артеты опережает действующего чемпиона "Манчестер Сити", который с игрой в запасе идет вторым, на 8 баллов.

Напомним, по итогам февраля Зинченко во второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в "Арсенале".

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Дата публикации
Просмотры
402
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