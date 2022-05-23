Зинченко установил историческое достижение среди украинских футболистов

Футболисту английского "Манчестер Сити" Александру Зинченко покорилось невероятное достижение среди украинских игроков.

Как известно, Зинченко 22 мая стал чемпионом Англии с "горожанами". В завершающем, 38-м, поединке сезона "Манчестер Сити" победил дома "Астон Виллу" со счетом 3:2.

Отметим, команда Хосепа Гвардиолы уступала сопернику 0:2 до 76 минут, однако хозяевам удался невероятный камбэк, позволивший манчестерскому коллективу выиграть "золотые" медали АПЛ. Примечательно, что Зинченко сделал большой вклад в эту победу, ведь именно его результативный пас на 78-й минуте позволил "Манчестер Сити" восстановить паритет в матче.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (93 очка) на один балл обошел в чемпионской гонке "Ливерпуль" (92) и завоевал трофей.

Как следствие, Саша выиграл с "горожанами" уже десятый титул. Это позволило ему стать самым титулованным легионером в истории Украины. Наибольшее количество трофеев в Англии Зинченко завоевал, выиграв чемпионат и Кубок лиги — по четыре. Также по одному разу он становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

До сезона 2021/22 Зинченко делил первое место среди самых титулованных легионеров-украинцев с Анатолием Тимощуком. У обоих футболистов было по девять трофеев (без учета титулов, добытых Тимощуком в России).

В этом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей и сделал 6 голевых передач, из которых 15 — в АПЛ (четыре результативных паса). В общей сложности он сыграл за "горожан" уже 128 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 12 ассистов.

Ранее рассказывалось о том, что Зинченко окутал чемпионский кубок АПЛ украинским флагом и заплакал.