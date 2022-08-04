Зинченко вошел в символическую сборную лучших летних трансферов АПЛ по версиям Sky Sports и ESPN

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко оказался в списке топ-переходов Чемпионата Англии в межсезонье.

Отметим, что 25-летний украинец в июле официально перебрался из "Манчестер Сити" в "Арсенал". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Еще 2,3 млн евро предусмотрены бонусами.

Как следствие, этот переход отметили такие авторитетные порталы, как Sky Sports и ESPN. Оба внесли трансфер Зинченко в символическую сборную летних переходов в английской Премьер-лиге, передает Football Daily в Twitter.

Кроме Саши, в этой команде также оказались: Ник Поуп ("Ньюкасл") — Джед Спенс ("Тоттенхэм"), Лисандро Мартинес (МЮ), Калиду Кулибали ("Челси"), Александр Зинченко ("Арсенал") — Филиппе Коутиньо ( "Астон Вилла"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен (МЮ) — Габриэл Жезус ("Арсенал"), Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Челси").

Зинченко – седьмой самый дорогой игрок в символической команде. Больше других клубам стоил новичок "Манчестер Сити" Холланд. Размер компенсации за его переход из "Боруссии" Дортмунд составил 60 млн евро.

Напомним, Зинченко ярко дебютировал за "Арсенал" в товарищеском матче против лондонского "Челси". "Пушкари" одержали победу со счетом 4:0.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сначала был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а за "горожан" дебютировал в октябре 2017 года. В составе "небесно-голубых" украинец провел 127 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 12 ассистов. Вместе с "Ман Сити" Александр четырежды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу – Кубок Англии и Суперкубок Англии;

В прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, отличился пятью голевыми передачами;

Новый сезон АПЛ стартует 5 августа. В матче-открытии чемпионата Англии "канониры" в гостях сыграют с "Кристалл Пэлас";

Украинец уже успел выиграть с лондонцами первый трофей.

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