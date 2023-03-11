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Зинченко второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в "Арсенале": украинец остроумно отреагировал

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зинченко второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в "Арсенале": украинец остроумно отреагировал

Александр Зинченко / Фото: Associated Press

За украинца проголосовала почти половина всех респондентов.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко был признан лучшим футболистом команды по итогам февраля.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

За украинца проголосовало 49% опрошенных. На втором месте оказался бразильский защитник Габриэл, а тройку замкнул английский вингер Букайо Сака.

"Это был еще один удачный месяц для Алекса, чей выдающийся момент настал, когда он забил свой первый гол в Премьер-лиге, сравняв счет в матче против "Астон Виллы".

Он отобрал мяч 34 раза в пяти матчах, сделал 329 удачных передач и создал пять голевых моментов для команды во время своих типичных игр, чтобы помочь нам начать и закончить месяц на первом месте", – говорится в заявлении лондонского клуба .

Отметим, что Зинченко во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в "Арсенале". Ранее он получил аналогичный приз по итогам января.

Сам Зинченко уже прокомментировал получение награды, опубликовав видеообращение в соцсетях.

"Друзья, очень благодарен вам за то, что снова выбрали меня игроком месяца. Я знаю, что команда "убьет" меня, ведь думает, что люди, которые голосовали за меня, не разбираются в футболе. Но забудьте о них. Давайте идти вместе до самого, самого конца. Вперед, "канониры", – сказал Зинченко.

В этом сезоне Зинченко сыграл за "Арсенал" 24 матча во всех турнирах, на его счету один гол и две результативные передачи.

После 26-го тура "Арсенал" (63 очка) лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 5 баллов.

В воскресенье, 12 марта, команда Микеля Артеты на выезде сыграет против "Фулхэма" в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

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Дата публикации
Просмотры
493
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