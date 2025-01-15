Зинченко вышел на замену: "Арсенал" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ

"Канониры" вернулись на второе место в чемпионате Англии.

"Арсенал" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершилась со счетом 2:1 .

"Шпоры" открыли счет на 25-й минуте усилиями Сон Хын Мина. Впрочем, еще до перерыва "канониры" ответили своими двумя мячами. Сначала на 40-й минуте автоголом отличился Доминик Соланке, а затем на 44-й минуте забил Леандро Троссард.

Второй тайм поединка прошел без голов. Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел на замену на 87-й минуте вместо Майлса Льюиса-Скелли.

Обзор матча "Арсенал" – "Тоттенхэм"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Арсенал" (43 очка) вернулся на второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты сократила отставание от лидера "Ливерпуля" до 4 баллов, но у мерсисайдцев есть матч в запасе. "Тоттенхэм" (24 пункта) идет на 13-й позиции.

В следующем туре "Арсенал" 18 января примет "Астон Виллу", а "Тоттенхэм" днем позже на выезде сыграет с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

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