Зинченко вышел в конце: "Арсенал" совершил камбэк против "Ливерпуля" в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" – "Арсенал" / © Associated Press

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"Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:2 .

Первый тайм выиграли мерсисайдцы – на 20-й минуте счет в противостоянии открыл Коди Гакпо, а еще через минуту Луис Диас удвоил преимущество хозяев поля.

Однако во втором тайме подопечные Микеля Артеты сумели совершить камбэк. На 47-й минуте отставание "канониров" сократил Габриэл Мартинелли, а на 70-й минуте Микель Мерино принес лондонскому клубу ничью.

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Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 88-й минуте, заменив Букайо Саку.

Отметим, что доигрывали поединок "пушкари" в меньшинстве – на 79-й минуте Мерино получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Арсенал"

"Ливерпуль" (83 очка) еще раньше досрочно стал чемпионом, так что заключительные матчи сезона уже не имеют для команды Арне Слота никакого турнирного значения.

Арсенал (68 баллов) занимает вторую позицию и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, куда квалифицируются топ-5 клубов АПЛ.

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В следующем, предпоследнем туре АПЛ "канониры" 18 мая примут "Ньюкасл", а мерсисайдцы днем позже на выезде встретятся с "Брайтоном".