Зинченко вышел в старте: "Манчестер Сити" закамбэчил против ПСЖ и досрочно выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы преломила ход матча после того, как украинского футболиста заменили.
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над ПСЖ (2:1) в домашнем поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат позволил "горожанам" забронировать первое место в группе A.
Первый тайм завершился без голов. А в начале второй половины встречи Киллиан Мбаппе вывел парижан вперед.
Впрочем, команда Хосепа Гвардиолы сподобилась на камбэк. На 63-й минуте Рахим Стерлинг сравнял счет.
А на 76-й минуте Габриэл Жезус, который сразу после гола Мбаппе поменял на поле украинца Александра Зинченко, забил победный гол в ворота Месси, Неймара и Ко.
- "Манчестер Сити" (12 очков) досрочно занял первое место в группе А. ПСЖ с 8 баллами идет вторым и тоже вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
- В параллельном матче этой группы "РБ Лейпциг" на выезде разгромил "Брюгге" - 5:0. Немецкий и бельгийский клубы набрали по 4 пункта и претендуют на путевку в Лигу Европы.
- Поединки заключительного шестого тура в квартете A запланированы на 7 декабря: "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити", ПСЖ - "Брюгге".