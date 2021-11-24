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Зинченко вышел в старте: "Манчестер Сити" закамбэчил против ПСЖ и досрочно выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

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Зинченко вышел в старте: "Манчестер Сити" закамбэчил против ПСЖ и досрочно выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

Associated Press

Команда Хосепа Гвардиолы преломила ход матча после того, как украинского футболиста заменили.

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над ПСЖ (2:1) в домашнем поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат позволил "горожанам" забронировать первое место в группе A.

Первый тайм завершился без голов. А в начале второй половины встречи Киллиан Мбаппе вывел парижан вперед.

Впрочем, команда Хосепа Гвардиолы сподобилась на камбэк. На 63-й минуте Рахим Стерлинг сравнял счет.

А на 76-й минуте Габриэл Жезус, который сразу после гола Мбаппе поменял на поле украинца Александра Зинченко, забил победный гол в ворота Месси, Неймара и Ко.

  • "Манчестер Сити" (12 очков) досрочно занял первое место в группе А. ПСЖ с 8 баллами идет вторым и тоже вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В параллельном матче этой группы "РБ Лейпциг" на выезде разгромил "Брюгге" - 5:0. Немецкий и бельгийский клубы набрали по 4 пункта и претендуют на путевку в Лигу Европы.
  • Поединки заключительного шестого тура в квартете A запланированы на 7 декабря: "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити", ПСЖ - "Брюгге".
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