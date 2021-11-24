Зинченко вышел в старте: "Манчестер Сити" закамбэчил против ПСЖ и досрочно выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

Зинченко вышел в старте: "Манчестер Сити" закамбэчил против ПСЖ и досрочно выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы преломила ход матча после того, как украинского футболиста заменили.

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над ПСЖ ( 2:1 ) в домашнем поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат позволил "горожанам" забронировать первое место в группе A.

Первый тайм завершился без голов. А в начале второй половины встречи Киллиан Мбаппе вывел парижан вперед.

Впрочем, команда Хосепа Гвардиолы сподобилась на камбэк. На 63-й минуте Рахим Стерлинг сравнял счет.

А на 76-й минуте Габриэл Жезус, который сразу после гола Мбаппе поменял на поле украинца Александра Зинченко, забил победный гол в ворота Месси, Неймара и Ко.