Зинченко заинтересовалась главная сенсация Чемпионата Испании — СМИ

Саша может покинуть нынешний клуб уже зимой.

Украинский футболист английского " Манчестер Сити " Александр Зинченко в зимнее трансферное окно может сменить команду.

Как сообщил журналист El Chiringuito Хосе Альварес, 25-летним футболистом заинтересовался испанский "Бетис".

По его информации, "огурцы" планируют взять украинца в аренду. Интересно, что это не первая попытка "Бетиса" подписать Сашу. В 2018 году они тоже хотели видеть в своем составе игрока сборной Украины, однако тогда Зинченко решил остаться в Манчестере.

В этом сезоне на счету Зинченко 12 матчей во всех турнирах и две результативные передачи;

В 2022 году он еще не появлялся на поле.

Действующий контракт Зинченко с Манчестер Сити рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн. евро. Александр выступает за "горожан" с 2016 года, куда перешел из российской "Уфы". Зинченко также играл по ПСВ на правах аренды из английского клуба.

Добавим, что "Бетис" является главной сенсацией Ла Лиги. "Бело-зеленые" занимают третью ступеньку, которая дает право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпоинов. После 21 тура в их активе 37 баллов. В своем последнем на данный момент матче внутреннего первенства "Бетис" разбил дома "Алавес" со счетом 4:0.