Зинченко зарядил одноклубнику мячом в голову на предматчевой разминке: видео с эпичным фейлом украинца

А все началось с трюков.
Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в неловкую ситуацию.
Так, 24-летний игрок на предматчевой разминке в Лиге чемпионов решил показать немного своего индивидуального мастерства. Зинченко, стоя у ворот, начал набивать и держать мяч на голове. Казалось бы, что все идет неплохо, но когда он решил выбить игровой снаряд в сторону центрального круга, то случайно попал в голову одноклубнику – Рахиму Стерлингу.
Отметим, что удар в Стерлинга оказался достаточно сильным, но с самим игроком все хорошо.
"Извини, брат. Надеюсь, с твоей шеей все в порядке", — написал Зинченко в Instagram.
Инцидент произошел перед поединком 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". В этой игре Зинченко и Стерлинг вышли на замену во второй половине, а Рахим еще и успел отличиться забитым голом.
- "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Брюгге" со счетом 4:1;
- После четырех туров в активе "горожан" девять набранных баллов и первое место в квартете;
- В этом сезоне на счету Зинченко пять поединков во всех турнирах.