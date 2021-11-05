Зинченко зарядил одноклубнику мячом в голову на предматчевой разминке: видео с эпичным фейлом украинца

Зинченко зарядил одноклубнику мячом в голову на предматчевой разминке: видео с эпичным фейлом украинца

А все началось с трюков.

Украинский футболист английского " Манчестер Сити " Александр Зинченко попал в неловкую ситуацию.

Так, 24-летний игрок на предматчевой разминке в Лиге чемпионов решил показать немного своего индивидуального мастерства. Зинченко, стоя у ворот, начал набивать и держать мяч на голове. Казалось бы, что все идет неплохо, но когда он решил выбить игровой снаряд в сторону центрального круга, то случайно попал в голову одноклубнику – Рахиму Стерлингу.

Отметим, что удар в Стерлинга оказался достаточно сильным, но с самим игроком все хорошо.

"Извини, брат. Надеюсь, с твоей шеей все в порядке", — написал Зинченко в Instagram.

Инцидент произошел перед поединком 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". В этой игре Зинченко и Стерлинг вышли на замену во второй половине, а Рахим еще и успел отличиться забитым голом.

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Брюгге" со счетом 4:1;

После четырех туров в активе "горожан" девять набранных баллов и первое место в квартете;

В этом сезоне на счету Зинченко пять поединков во всех турнирах.

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