"Злейшему врагу не пожелаю с ним драться": промоутер дал прогноз на поединок Усик - Уайлдер

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал возможный бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером.

90-летний американский промоутер заявил, что в потенциальном поединке между Усиком и Уайлдером он поставил бы на своего соотечественника.

В то же время, Арум согласился с мнением, что украинец может превосходить Деонтея в каждом раунде. Однако именно нокаутирующую мощь "Бронзового бомбардировщика" промоутер считает решающей в этом противостоянии.

"Пусть Уайлдер не выиграл бы ни одного раунда, но я даже злейшему врагу не пожелаю с ним драться, ведь Деонтей показал в боях с Фьюри, что он очень жесткий соперник.

В их третьем поединке Фьюри уверенно разбивал Уайлдера, как вдруг Деонтей дважды отправил Тайсона в нокдаун. Конечно, потом Фьюри пришел в себя и нокаутировал его, но Уайлдера очень недооценивают.

Мне кажется, Усик слишком мал для Уайлдера, и он, безусловно, не бьет так, как это делает Деонтей. Поэтому в этом бою я бы поставил на Уайлдера.", - цитирует Арума Boxing News 24.

Ранее сам Уайлдер говорил о желании выйти на ринг с украинским чемпионом. В свою очередь, Усик заявил, что хочет подраться с Деонтеем, если Фьюри откажется от боя за "абсолюта" и проведет поединок с Джошуа.

Отметим, что в следующем бою Уайлдер 15 октября встретится с финном Робертом Хелениусом. Перед этим "Бронзовый бомбардировщик" дважды подряд проиграл Фьюри в поединках, где на кону стоял пояс WBC в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 36-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), одна ничья и два поражения.

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