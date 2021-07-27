Значительно меньше, чем у Милевского: стала известна зарплата Селезнева в его новом клубе

Значительно меньше, чем у Милевского: стала известна зарплата Селезнева в его новом клубе

Стороны подписали контракт на один год.

Новичок "Миная" Евгений Селезнев будет зарабатывать в новом клубе 70 тысяч гривен в месяц, сообщает Meta-ratings.

Это существенно меньше 200 тысяч гривен, которые получал в прошлом сезоне за аналогичный временной период другой экс-форвард сборной Украины Артем Милевский. До ухода из клуба он являлся самым высокооплачиваемым игроком команды.

Отметим, что Евгений будет выступать за "Минай" до конца сезона-2021/2022.

В прошлом сезоне Селезнев играл за "Колос", но со скандалом покинул клуб после зимней паузы. За клуб из Ковалевки Евгений забил 5 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах УПЛ.

покинул клуб после зимней паузы. За клуб из Ковалевки Евгений забил 5 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах УПЛ. "Минай" в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, заняв последнее место. Однако команда Василия Кобина осталась в элитном дивизионе, заменив донецкий "Олимпик".

Новый клуб Селезнева в первом туре должен был сыграть против "Динамо", но матч перенесли на 11 августа. Итак, Евгений сможет дебютировать за "Минай" 31 июля в поединке 2-го тура против "Александрии".

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