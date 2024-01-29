Значительно поправился: Неймар шокировал внешним видом на дне рождения легенды футбола (фото, видео)

Форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар ошарашил своим внешним видом, появившись на публике.

Бразилец посетил вечеринку в честь дня рождения легенды футбола Ромарио – экс-нападающему сборной Бразилии 29 января исполнилось 58 лет.

На фото и видео видно, что Неймар набрал лишние килограммы, находясь на больничном.

Neymar pindah cabang olahraga? pic.twitter.com/TQA6wtHbG5 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) January 29, 2024

Neymar with Romário pic.twitter.com/dnSv7iMmB8 — Neymoleque | Fan (@Neymoleque) January 28, 2024

31-летний футболист продолжает восстановление после ужасной травмы, которую получил в октябре прошлого года в матче сборной Бразилии против Уругвая в квалификации на чемпионат мира-2026.

Врачи диагностировали у Неймара разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Процесс реабилитации при подобных травмах составляет от 7 до 10 месяцев. Скорее всего, в этом сезоне бразилец уже не сможет выйти на поле.

Напомним, Неймар стал игроком "Аль-Хиляля" летом 2023 года. Саудовский клуб заплатил ПСЖ за его трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов.

За команду из Саудовской Аравии бразилец успел сыграть всего 5 матчей, в которых забил один гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что Неймар является самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

За сборную Бразилии Неймар сыграл 128 матчей и забил 79 голов. В сентябре этого года он стал лучшим бомбардиром в истории "Селесао", обойдя легендарного Пеле.

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