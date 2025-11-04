"Знаем, кто за этим стоит": Суркис ответил Палкину после судейского скандала в Классическом

Игорь Суркис / © ФК Динамо Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил возмущение судейством в недавнем матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 против донецкого "Шахтера".

Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "горняков" со счетом 3:1 .

Комитет арбитров УАФ после поединка признал, что судьи допустили ошибку, не назначив пенальти в ворота "Шахтера" за фол защитника "оранжево-черных" Ефима Конопли против вингера "бело-синих" Шолы Огунданы.

Суркис также ответил генеральному директору донецкого клуба Сергею Палкину, который ранее заявил, что судейские ошибки против "Шахтера" не случайны.

"То, что произошло в матче во Львове, меня, как президента клуба, не просто расстроило – я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, который всегда выделялся своей дипломатичностью, слова "беспредел" в адрес судейства. Но если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мое!

Палкин после того, как игрока толкнули где-то возле штрафной площадки, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил: "Я знаю, кому это нужно". Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю.

Тогда счет был 2:1, и судья не назначил стопроцентный пенальти. Возможно, его и не было – но в такой ситуации система VAR должна была вмешаться. И почему арбитр Пасхал не обратил внимания на этот момент? Романов мог не увидеть, мог не успеть, но зачем тогда VAR, если он даже не просматривает такой эпизод?

Почему также не обратили внимание на момент, когда Попова ударили прямой ногой – не играя в мяч, а прямо в ногу – и за это показали только желтую карточку? Разве это не удивительно – когда в матчах, где такое напряжение, где футболисты играют на пульсе 200-220, с огромным желанием, судьи ведут себя так, будто это товарищеская игра? Мы видим, как арбитры снова возвращаются к старой истории с Гармашем... Но молчать мы больше не будем.

Давайте вернемся к октябрьскому матчу с "Металлистом-1925", когда Буяльского откровенно ударили по ногам в штрафной площадке, но опять же – не назначили стопроцентный пенальти.

Поэтому уважаемому мной господину Палкину я хочу дать четкий ответ – и прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит.

Если в Кубке судья отработал действительно на высоком уровне – к нему нет вопросов. А вот Романов отсудил так, как когда отсудил финал, когда сбивали Ваната, и он тоже не назначил пенальти. Тогда мы промолчали, потому что думали, что это случайность. Но случайность – это когда один раз! Второй – это совпадение, третий – уже закономерность.

Но сейчас я молчать не буду. Если сегодня не назначают столь очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол?", – цитирует Суркиса официальный сайт "Динамо".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Александр Шовковский "разнес" судейство в матче УПЛ против "Шахтера", назвав его "беспределом".

Победа в Классическом позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

В следующем туре чемпионата Украины дончане сразятся с "Полтавой", а киевляне примут ЛНЗ. Оба матча состоятся 9 ноября.

Перед этим, 6 ноября, оба клуба проведут поединки основного раунда Лиги конференций: "Шахтер" сыграет против исландского "Брейдаблика", а "Динамо" встретится с боснийским "Зриньски".

Напомним, "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.