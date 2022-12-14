"Знает, как побеждать": в Бельгии открыли вакансию наставника футбольной сборной

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) официально начала поиски нового наставника национальной команды после провала сборной на ЧМ-2022.

Об этом сообщили на официальном сайте организации.

"RBFA ищет тренера для сборной без совместительства, который знает, как побеждать. Он должен быть чрезвычайно амбициозным, иметь необходимый международный опыт на топ-уровне, тактические знания и навыки, а также соответствующие личные качества.

Резюме будут приниматься до 10 января 2023 года», – говорится в сообщении RBFA.

Напомним, что на мировом первенстве сборная Бельгии не сумела пройти в плейоф. После этого главный тренер Роберто Мартинес покинул свой пост.

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