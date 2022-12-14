"Знает, как побеждать": в Бельгии открыли вакансию наставника футбольной сборной

Бельгийцы ищут замену испанскому специалисту.
Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) официально начала поиски нового наставника национальной команды после провала сборной на ЧМ-2022.
Об этом сообщили на официальном сайте организации.
"RBFA ищет тренера для сборной без совместительства, который знает, как побеждать. Он должен быть чрезвычайно амбициозным, иметь необходимый международный опыт на топ-уровне, тактические знания и навыки, а также соответствующие личные качества.
Резюме будут приниматься до 10 января 2023 года», – говорится в сообщении RBFA.
Напомним, что на мировом первенстве сборная Бельгии не сумела пройти в плейоф. После этого главный тренер Роберто Мартинес покинул свой пост.
Читайте также:
Остается в королевском клубе: именитый тренер отказался возглавить сборную Бразилии
В сборной Португалии нашли замену Сантушу: предлагают сотрудничество "особому" тренеру
"Это был мой последний матч": главный тренер сборной Нидерландов объявил об отставке