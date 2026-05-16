Знакомьтесь - "Иван": история "секретного оружия" Усика, сбивающая с ног великанов

Удар Усика в поединке против Дюбуа / © Getty Images

В мире бокса существуют легендарные удары, такие как «железный» апперкот Тайсона, «молот» Деонтея Уайлдера или сокрушительный кросс Владимира Кличко. К этой когорте присоединился и Александр Усик . Его нокаутирующий удар в поединке с Дюбуа – это не просто технический элемент, а полноценный напарник, которого чемпион с уважением называет Иваном.

Уже совсем скоро, 23 мая, украинский боксер сойдется в поединки, который вы сможете увидеть на Киевстаре ТВ , с нидерландским гренадером Рико Верховеном. Так что «кто такой Иван» и станет ли он роковым для чемпионских амбиций нидерландца.

Как «Иван» свалил Дюбуа

Самый известный выход «Ивана» произошел в пятом раунде реванша Усик – Дюбуа.

Сначала Усик отправил британца в нокдаун. Дюбуа приподнялся, но уже был в сложном положении. Дальше он попытался атаковать правой, промахнулся – и именно в этот момент Усик запустил тяжелый левый хук.

The Ring описывал эпизод так: «Дюбуа промахнулся правой, Усик опустил голову и выбросил большой „Ivan left hook“ в подбородок. Этот удар вторично отправил Дюбуа на подстилку и фактически завершил бой».

«Иван» — это не удар, который Усик бросает ежесекундно. Это не джеб, которым боксер контролирует дистанцию весь бой, а скорее тяжелый инструмент для конкретного момента, когда соперник уже ошибся.

Удар, заставивший капитулировать Дюбуа, выглядел эффектно, и Усик сразу дал понять, что это был хаотический удар в моменте. Это была подготовленная комбинация.

«Мы хорошо подготовились к этому бою с моей командой. Мы многому научились с первого боя, у нас было много времени на подготовку — два года. Мы готовили именно эту комбинацию», – говорил Усик после реванша из Дюбуа. Он также объяснил, что этот удар придумали и назвали еще в 2018 году в Америке, когда он выступал в крузервейте.

То есть «Иван» не родился на «Уэмбли». Он жил в командном арсенале Усика годами. Просто именно против Дюбуа весь мир увидел его самый громкий выход.

После боя Усика спросили, почему удар называется именно так. Ответ был очень «усиковский» — простой, немного абсурдный и очень образный.

«Иван — это этакий работяга. Это наш юноша, казак. Он не любит излишней шумихи, но если ситуация становится критической, он выходит и ставит точку», — объяснил Усик.

Почему этот удар работает

На первый взгляд этот удар не очень похож на то, с чем обычно ассоциируют Усика. Украинец – это движение, ноги, углы, темп, точность, постоянное изменение дистанции. Он не выглядит как классический супертяж, который просто ждет одного большого удара.

Соперники Усика готовятся к его движению, к ногам, к джебу и к левой прямой. Они думают о том, как его поймать, как не отдать центр ринга, как не проиграть дистанцию. А потом, когда они устают думать и начинают ошибаться, приходит Иван.

Тот же «Иван» в поединке против Дюбуа

Сила этого удара не только в физической мощи, но и в данный момент. Усик бросает его тогда, когда соперник открыт, разбалансирован или не успевает вернуться в защиту.

И это, по-своему, шахматный способ выигрывать. Идея в том, чтобы не просто избивать сильно, а подвести соперника к ошибке, после которой сильный удар становится последним в поединке.

Что говорят эксперты

The Guardian после реванша с Дюбуа охарактеризовал бой Усика, как «хирургически точный» и вновь заставивший даже сдержанных обозревателей говорить о нем словами вроде «гений» и «маг». Издание отдельно обратило внимание на то, что Усик объяснял нокаут не случайностью, а уроками из первого боя с Дюбуа и долгой подготовкой конкретных комбинаций.

Обозреватель из BoxingScene также вынес в центр работу над комбинациями. Усик говорил, что если не работать тяжело, у вас не будет этой комбинации и не будет такого результата. По его словам, базовых ударов в боксе немного, но тренеры долго составляют комбинации, которые потом и решают бои.

То есть, «Иван» интересен не только как мемное название. Он показывает, как работает бокс Усика – привычные элементы, долгая отработка, точный момент и умение увидеть ошибку раньше, чем соперник успеет ее исправить.

«Иван» как часть образа Усика

Мы уже вспоминали, что Усик не был бы Усиком, если бы сказал: «Это левый хук после промаха соперника». Он дал удару имя, характер и почти фольклорную биографию.

«Иван» – это не случайное название. И объяснение этого названия хорошо ложится на весь образ Усика. Он может быть техническим, сложным и почти шахматным боксером. Но когда нужно — в его арсенале есть что-то совсем простое, как этот удар. Левый ничего не объясняющий хук, а просто ставит точку.

Усик часто превращает боксерские детали в истории. У него есть странные фразы, шутки, танцы, символы на шортах, неожиданные ответы на пресс-конференциях. "Иван" хорошо вписывается в этот мир, это технический элемент, который Усик превратил в персонажа.

Почему это важно перед сражением с Верховеном

Перед сражением с Рико Верховеном эта история становится еще интереснее. Верховен – не типичный боксер, а бывший кикбоксер с большим опытом в своем виде спорта.

Для Усика это новый тип соперника, ведь совсем другая школа, другие рефлексы, другой опыт дистанции. Но «Иван» как раз и интересен тем, что не нуждается в долгой шахматной партии. Ему нужен только промах, открытие или потеря баланса.

Если Верховен попытается навязать силу и пойдет вперед слишком прямолинейно, то, по всей вероятности, может стать очередной «жертвой» сокрушительного левого хука украинца.

Напомним, что бой Олескандр Усик - Рико Верховен состоится 23 мая 2026 года в Египте у пирамид Гизы . В Украине официальным транслятором поединка стала платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ» . Она покажет полный вечер бокса, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференцию 21 мая и взвешивание 22 мая.

