Знаменитый американский боксер оценил шансы Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира в легком весе

Недавно оба одержали победы в ринге.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Теренс Кроуфорд поделился мнением о перспективах Василия Ломаченко в легком весе.

Об этом 34-летний американец рассказал в комментарии WBC Ukraine.

"По моему мнению, в легком дивизионе Ломаченко сейчас – четвертый, после Камбососа, Джервонты Дэвиса и Хейни. Но если у него появится шанс побороться за все пояса, думаю, он может стать абсолютным чемпионом мира.



Если предположить, что бой между Камбососом и Ломаченко состоится, то я бы отдал предпочтение Ломе", — подчеркнул Кроуфорд.

Недавно Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения.

Что касается Кроуфорда, то он в ночь на 24 ноября техническим нокаутом победил своего соотечественника Шона Портера.

Кроуфорд, завоевав титул WBO в 2018 году, провел уже пятую успешную защиту. Он остается непобедимым на профессиональном ринге: на его счету 38 выигранных боев (29 – нокаутом) и ни одного поражения.

Добавим, что в настоящее время абсолютным чемпионом мира в легком весе является австралиец Джордж Камбосос. Он стал обладателем поясов IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в этом зивизионе благодаря победе над тем же Теофимо Лопесом, который ранее победил Ломаченко.