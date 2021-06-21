Знаменитый бегун-молния Болт во второй раз стал отцом: возлюбленная родила ему близнецов

Пополнение в семье знаменитого спринтера.

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт во второй раз стал отцом. Его девушка Касси Беннетт родила двойню. Мальчикам-близнецам дали имена Сент-Лео и Тандер.

Об этом 34-летний бывший спринтер сообщил в Instagram, опубликовав фото, на котором изображена вся семья.

Отметим, что первый ребенок Болта, девочка Олимпия Лайтнинг, родилась в мае 2020 года.

Болт, который мило называет возлюбленную своей "первой леди", встречается с Касси с 2014 года, однако официально о своих отношениях пара рассказала в 2016-м.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Кроме того, он установил сразу восемь мировых рекордов. В августе 2017 года Болт завершил спортивную карьеру.

instagram.com/usainbolt

instagram.com/kasi.b

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