Знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии возглавил клуб Чемпионшипа

Уэйн Руни будет работать с "Бирмингем Сити".

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни назначен главным тренером "Бирмингем Сити", который выступает в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе чемпионата Англии – прим.).

37-летний специалист подписал с "синими" контракт до лета 2027 года. Остальные условия сделки не разглашаются.

"Бирмингем Сити" станет третьим клубом в тренерской карьере Руни. Ранее он работал в Чемпионшипе с "Дерби Каунти" и возглавлял американский клуб "Ди Си Юнайтед".

Birmingham City Football Club является отсроченным в соответствии с заявлением @WayneRooney в качестве менеджера, подающего сроки на три-и-время контракта.



Welcome to Blues, Wayne! — Birmingham City FC (@BCFC) 11 октября, 2023

8 октября 2023 года Руни покинул пост главного тренера "Ди Си Юнайтед" по взаимному согласию сторон. Ему не удалось вывести клуб из Вашингтона в плей-офф МЛС.

Сейчас "Бирмингем Сити" с 18 очками после 11 туров занимает шестое место в Чемпионшипе. На посту главного тренера Руни сменил Джона Юстаса, который в прошлом сезоне спас команду от понижения в классе.

Руни дебютирует во главе "Бирмингем Сити" 21 октября выездным матчем Чемпионшипа против "Мидлсбро".

Напомним, Руни завершил игровую карьеру в начале 2021 года. В общей сложности форвард провел на клубном уровне 571 поединок, забил 237 голов.

Он пять раз выигрывал АПЛ с "Манчестер Юнайтед", по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также завоевал ряд других трофеев на внутренней арене.

Также в активе Руни 120 матчей за сборную Англии, в которых отличился 53 мячами.

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