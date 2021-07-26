Знаменитый футболист Руни вляпался в громкий скандал: его фото с обнаженными девушками слили в Сеть

Знаменитый футболист Руни вляпался в громкий скандал: его фото с обнаженными девушками слили в Сеть

Отец четырех детей хорошенько погулял, а теперь дело расследует полиция.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни, который сейчас работает главным тренером "Дерби Каунти", попал в громкий скандал.

В Сети появилось несколько фотографий, на которых 35-летний англичанин находится в гостиничном номере с тремя полуголыми девушками. Они откровенно позировали в нижнем белье и делали селфи, пока Уэйн спокойно спал на стуле.

twitter.com/deportes4parod1

twitter.com/deportes4parod1

twitter.com/deportes4parod1

На еще одном фото бывшая звезда футбола целуется с одной из девушек в ночном клубе.

twitter.com/deportes4parod1

Английские СМИ разведали, что Руни с друзьями пошел на вечеринку после поражения от "Солфорд Сити" (1:2) в предсезонном товарищеском матче.

Сообщается, что из-за слитых в Сеть фото Руни обратился в полицию. Уэйн заявил, что девушки без разрешения фотографировали его, когда он спал. Он уверен, что стал жертвой шантажа. Полиция начала расследование скандального инцидента.

Очевидно, дома Руни теперь достанется от его жены Колин. Пара состоит в браке с 2008 года и воспитывает четверых детей.

Руни завершил карьеру в начале 2021 года. В целом форвард провел на клубном уровне 571 поединок, забил 237 голов.

в начале 2021 года. В целом форвард провел на клубном уровне 571 поединок, забил 237 голов. Он пять раз выигрывал АПЛ с "Манчестер Юнайтед", по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также завоевал ряд других трофеев на внутренней арене.

Также в активе Руни 120 матчей за национальную команду Англии, в которых он отличился 53 мячами.

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