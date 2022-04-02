Знаменитый итальянский тренер отказался общаться с журналистами страны-агрессора

Фабио Капелло показал свою принципиальную позицию.

Выдающийся итальянский тренер Фабио Капелло отказался прокомментировать результаты жеребьевки финального турнира Чемпионата мира-2022 для корреспондента российского телеканала "Матч ТВ".

75-летний итальянец ответил отказом на телефонную просьбу журналистов страны-агрессора, развязавшей полномасштабную войну в Украине.

"Я не общаюсь с российскими журналистами", - сказал Капелло.

Отметим, что итальянский специалист - не чужой человек для российского футбола. В период с 2012-го по 2015 год он возглавлял сборную России.

Ранее сообщалось, что ведущий "Матч ТВ", который является официальным транслятором ЧМ-2022 в России, назвал "мерзкими тварями" сборную Польши после выхода команды на мундиаль.

Напомним, из-за развязанной в Украине войны сборную России не допустили к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022. Также российские футбольные клубы выгнали из еврокубков.

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