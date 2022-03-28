Знаменитый нидерландский футболист вернулся на поле, чтобы помочь украинским беженцам

Уэсли Снейдер присоединился к сбору денег для украинцев, которые вынуждены были покинуть родину из-за российского вторжения.
Бывшая звезда миланского "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер организовал благотворительный матч с целью помочь беженцам из Украины, которым пришлось бежать от российских оккупантов.
Об этом сообщила мэр нидерландского города Утрехт Шэрон Дейксма. У себя в Twitter она отметила, что в поединке также приняли участие бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко и известные местные блоггеры.
Все собранные деньги передадут Левченко и его жене Виктории, а они используют их для поддержки украинских беженцев.
"Сегодня Уэсли Снейдер организовал благотворительную игру, средства с которой пойдут на помощь украинским беженцам. Конечно, Евгений Левченко также был частью мероприятия. Какая замечательная инициатива!" - написала Дейксма.
Vandaag organiseert @sneijder101010 een #benefietwedstrijd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. @elevchenko is natuurlijk ook van de partij! Wat een goed initiatief!! pic.twitter.com/jh3kUeUMrb— Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) 27 марта 2022
Напомним, что Снейдер является победителем Лиги чемпионов сезона-2009/10 в составе "Интера". В том же году он вместе с национальной сборной дошел до финала Чемпионата мира. В августе 2019 года нидерландец в возрасте 35 лет объявил о завершении карьеры.
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