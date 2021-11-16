Знаменитый тренер травмировался, но будет руководить сборной в решающем матче отбора ЧМ-2022: что он придумал

Знаменитый тренер травмировался, но будет руководить сборной в решающем матче отбора ЧМ-2022: что он придумал

Луи ван Гал проводил тренировки Нидерландов, находясь в гольф-каре.

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи Ван Гал попал в неприятную ситуацию в преддверии матча заключительного тура квалификации на ЧМ-2022 против Норвегии.

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В воскресенье, 14 ноября, 70-летний специалист на велосипеде вернулся в гостиницу после тренировки команды, а когда слезал с него, то упал и серьезно повредил бедро.

Шесть лет назад Ван Гал уже перенес операцию на бедре - именно его он травмировал на этот раз. Тренер "Оранье" был доставлен в больницу, однако обследование показало, что в хирургическое вмешательство не нужно.

Несмотря на свою травму, Ван Гал в понедельник все равно появился на тренировке сборной Нидерландов - специалист выехал на поле на гольф-каре, из которого давал указания игрокам. Именно таким образом он намерен управлять командой в матче с норвежцами.

Louis van Gaal не мешает алкоголю accident stop him from attending Netherland's training sesion pic.twitter.com/lix4so8ccH — GOAL (@goal) November 15, 2021

"Мне очень больно. Вот почему я был в багги во время тренировки. Физическое состояние не очень, но мозг все еще работает. Это выглядит не так хорошо, но работа тренера - это прежде всего слова. На тренировке я делал все, что сделал бы обычно.

Могу ли я присутствовать на матче с Норвегией? Это решается. Я знаю, что на стадионе есть лифт", - сказал ван Гал на пресс-конференции перед игрой, которую провел с помощью видеосвязи.

Им плохим человеком при Van Dijk's face when Van Gaal starts saying he has clean brain pic.twitter.com/i6AatrXRqo — (@TheEuropeanLad) November 15, 2021

Поединок Нидерланды - Норвегия состоится 16 ноября в Роттердаме. Начало - в 21:45 по киевскому времени. В параллельном матче Турция на выезде сыграет против Черногории.

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За тур до окончания группового этапа "Оранье" возглавляют группу G с 20 баллами в своем активе. На 2 балла от них отстают Турция и Норвегия. Именно эти три команды разыграют прямую путевку на мундиаль и место в стыковых матчах.

Ван Гал также известен своей работой в "Аяксе", "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед". Что касается "Оранье", то в 2021 году специалист возглавил национальную команду уже в третий раз.

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