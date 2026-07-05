Знаменитый тренер возглавит сборную Германии после провала на ЧМ-2026

Юрген Клопп / © Associated Press

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Бывший тренер дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп в скором времени возглавит сборную Германии, которая сенсационно вылетела в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Клопп согласился принять Бундестим. Детали долгосрочного контракта, видение проекта и уход 59-летнего специалиста из системы "Ред Булл" еще обсуждаются, но он точно возглавит немецкую сборную.

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На этом посту Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, которого уволили после вылета сборной Германии в 1/16 финала ЧМ-2026 — Бундестим в серии пенальти проиграла Парагваю (3:4) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Предыдущим местом работы в тренерской карьере Клоппа был "Ливерпуль", который он покинул после сезона-2023/24.

Немец возглавлял мерсисайдцев с 2015 года и выиграл с клубом Лигу чемпионов, АПЛ, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист разнес сборную Германии после вылета на старте плей-офф ЧМ-2026.

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