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Знаменитый тренер возглавит сборную Германии после провала на ЧМ-2026
Юрген Клопп вскоре станет новым наставником Бундестим.
Бывший тренер дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп в скором времени возглавит сборную Германии, которая сенсационно вылетела в 1/16 финала чемпионата мира-2026.
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Клопп согласился принять Бундестим. Детали долгосрочного контракта, видение проекта и уход 59-летнего специалиста из системы "Ред Булл" еще обсуждаются, но он точно возглавит немецкую сборную.
На этом посту Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, которого уволили после вылета сборной Германии в 1/16 финала ЧМ-2026 — Бундестим в серии пенальти проиграла Парагваю (3:4) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
Предыдущим местом работы в тренерской карьере Клоппа был "Ливерпуль", который он покинул после сезона-2023/24.
Немец возглавлял мерсисайдцев с 2015 года и выиграл с клубом Лигу чемпионов, АПЛ, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист разнес сборную Германии после вылета на старте плей-офф ЧМ-2026.