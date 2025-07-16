"Знаю, что так и будет": Усик хочет провести бой в Украине до завершения карьеры

Александр Усик / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик перед боем-реваншем с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа рассказал о своем желании до завершения карьеры провести бой в Украине.

Об этом украинский боксер заявил в интервью ESPN.

"Я не надеюсь... Я знаю, что так и будет. Все, что начинаю делать, и все, что я начал, доведу до конца. Об этом много говорят. Я очень хочу, чтобы война закончилась. Никто не хочет, чтобы война закончилась больше, чем мы, украинцы", – сказал Усик.

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Последний раз Александр выходил на ринг в Украине еще в декабре 2015 года, когда в киевском Дворце спорта одержал победу над кубинцем Педро Хулио Родригесом.

Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.