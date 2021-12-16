"Знаю, как победить Усика": известный боксер сделал прогноз на реванш украинца с Джошуа

Дэвид Аллен предсказывает своему соотечественнику неудачу.

Британский боксер Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО) поделился мнением о возможном реванше между Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) .

По словам Аллена, Энтони выйдет с другой стратегией на второй поединок, однако украинец будет полностью готов к такому ходу событий.

"Думаю, что Джошуа будет другим в реванше. Он попытается наброситься на Усика, применить свою физическую силу и габариты. Но так Александра не побить – он слишком умен. Его мощь доставляла Джошуа проблем в первом бою, и я верю, что если Энтони нарвется на удар, то проигрывает довольно сокрушительно.Мне кажется, я знаю, как победить Усика, но есть ли человек, который сможет сделать то, что для этого нужно?

Джошуа больше рискует. Он выйдет с агрессивным планом на сражение. Думаю, он попытается взять под контроль центр ринга и заставить Усика пятиться, постарается использовать свою силу. Но это может сделать его уязвимым перед скоростью Усика и его отличными боксерскими навыками", — сказал Аллен в интервью talkSPORT.

Напомним, точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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