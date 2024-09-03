"Знают, где их место": украинский чемпион Паралимпиады-2024 отказался фотографироваться с россиянами

Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался от совместного фото с двумя "нейтральными" российскими спортсменами на пьедестале почета Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В понедельник, 2 сентября, Цветов завоевал "золото" в беге на 100 метров (класс Т35). В финале он опередил трех "нейтральных" параатлетов с российскими паспортами, двое из которых, Артем Калашян и Дмитрий Сафронов, стали серебряным и бронзовым призерами.

В честь победы нашего спортсмена на награждении прозвучал гимн Украины, а вверх поднимался сине-желтый флаг.

После церемонии награждения Цветов отказался фотографироваться с соперниками из государства-агрессора, которое продолжает вести захватническую войну против Украины.

Украинец Игорь Цветов отказался делать совместное фото с "нейтральными" россиянами на церемонии награждения Паралимпиады-2024 / Скриншот с трансляции Суспильне Спорт

После финиша украинский чемпион прокомментировал свою победу и однозначно высказался по поводу российских параатлетов на Играх в Париже.

"Этот забег был принципиальным, ведь позиция Украины неизменна – только победа, только вперед. Спасибо всем болельщикам и желаю всем удачи. А военным нашим – терпение и победы.

Пусть они будут себе, они знают, где их место. Мы доказали, где они должны находиться. Мы сильны, непобедимы и будем работать только ради победы", – рассказал Цветов в комментарии Суспильне Спорт.

Для Цветова это уже третье олимпийское золото в карьере. Он также триумфовал в Рио-2016 в беге на 100 и 200 метров.

Всего Игорь теперь имеет в своем активе пять медалей на Паралимпиадах. Кроме золотых наград, украинец также завоевал два "серебра" в Токио-2020.

Нужно отметить, что на Паралимпиаде-2020, которая состоялась в 2021 году в Токио, украинец также отказался от совместного фото с россиянами. Цветов объяснил, что сделал это из уважения к нашей стране.

После пятого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает десятое место в медальном зачете, имея в своем активе 35 наград – 5 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. По количеству выигранных медалей наша команда идет на пятой позиции.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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