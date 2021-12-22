"Золото" Беленюка, пояса Усика и четвертьфинал Евро: главные победы украинского спорта в 2021 году

Вспоминаем, чем порадовали болельщиков наши спортсмены в уходящем году.

2021 год подходит к своему окончанию. Он оказался богатым разнообразными спортивными турнирами и соревнованиями. Несмотря на пандемию коронавируса, ряд перенесенных с прошлого года событий все же состоялся.

Последний год принес украинским любителям спорта немало положительных эмоций. Главными событиями года стали Олимпийские, Паралимпийские игры в Токио и футбольное Евро, где нашей стране удалось достойно выступить на международной арене.

ТСН Проспорт вспоминает самые громкие победы украинских спортсменов по итогам 2021 года.

"Золото" Жана Беленюка и другие олимпийские триумфы

XXXII летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но были перенесены на год из-за пандемии COVID-19.

В них приняло участие около 11 тысяч спортсменов из 205 стран. Они соперничали в 33 видах спорта и разыграли 339 комплектов наград. Из-за коронавирусных ограничений большинство соревнований проводилось без зрителей, однако даже при таких условиях спортсмены сумели отличиться яркими выступлениями и рекордами.

В Токио честь Украины отправились защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплин). В столице Японии украинские спортсмены сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Associated Press

В итоговом медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44-е место. Это самый плохой результат за время независимости Украины. А вот по количеству выигранных наград Украина финишировала в топ-20, заняв 16-е место между Южной Кореей и Испанией.

Главным героем Украины в Токио стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который принес нашей стране единственное "золото" Олимпиады-2020.

30-летний спортсмен рисковал пропустить Игры из-за травмы, однако все же поехал на соревнования и одолел всех своих соперников. В финале весовой категории до 87 кг депутат украинского парламента победил венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1.

Associated Press

После завоевания олимпийского "золота" Жан развернул сине-желтый флаг и на глазах у всей планеты энергично станцевал украинский гопак.

Украинский борец Жан Беленюк завоевал первую для Украины золотую медаль на Олимпиаде-2020. pic.twitter.com/VcUPGTDdZj — Что там? (@Sho_Tam_) August 4, 2021

К сожалению, никто из наших олимпийцев, кроме Беленюка, не смог подняться на высшую строчку пьедестала в Токио. Однако каждый из них приложил максимальные усилия, чтобы прославить Украину на главном международном спортивном форуме.

Список всех украинских медалистов Олимпиады-2020

"Золото": Жан Беленюк (греко-римская борьба)

"Серебро": Михаил Романчук (плавание), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Анжелика Терлюга (карате), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля), Александр Хижняк (бокс), Елена Старикова (велотрек).

"Бронза": Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова (вольная борьба), Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание), Ирина Коляденко (вольная боротьба), Людмила Лузан (гребля), Станислав Горуна (карате), Влада і Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Ризнык, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко та Елизавета Яхно (артистическое плавание), Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Звездопад медалей украинских паралимпийцев

Поддержать достижения олимпийской сборной Украины взялись наши паралимпийцы. В столицу Японии прославлять наше государство отправились 143 параатлета. Они соревновались в 15 видах спорта и завоевали 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Просто невероятное достижение.

Это второй показатель Украины на Паралимпиадах за время независимости. Больше медалей "сине-желтые" взяли только в 2016 году в Рио - 117.

В Токио-2020 украинская сборная заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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Более того, именно украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр в Токио. Пловец Максим Крыпак завоевал в столице Японии семь наград, среди них пять золотых.

Это рекордное количество медалей для Паралимпиады-2020 не только в плавании, но и среди всех видов спорта. Таким образом, представитель Украины впервые в истории стал победителем неофициального личного медального зачета летней Паралимпиады.

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Список всех украинских медалистов Паралимпиады-2020

"Золото": Елизавета Мерешко (плавание, две золотые награды), Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг), Анна Стеценко (плавание), Евгений Богодайко (плавание), Максим Крыпак (плавание, пять золотых наград), Михаил Сербин (плавание), Денис Дубров (плавание), Оксана Зубковская (прыжки в длину), Роман Полянский (академическая гребля), Марина Литовченко (настольный теннис), Андрей Трусов (плавание, две золотые награды), Максим Коваль (толкание ядра), Анастасия Москаленко (толкание ядра), Владислав Загребельный (прыжки в длину), Мария Помазан (толкание ядра), Сергей Емельянов (каноэ), Денис Остапченко (плавание), Зоя Евсий (метание булавы).

"Серебро": Антон Коль (плавание, две серебряные награды), Артем Манько (фехтование), Елена Федота (фехтование), Максим Крыпак (плавание), Алексей Вирченко (плавание), Елизавета Мерешко (плавание, две серебряные награды), Владислав Белый (метание копья), Сергей Клипперт (плавание), Екатерина Денисенко (плавание), Андрей Трусов (плавание, три серебряных награды), Кирилл Гаращенко (плавание), сборная Украины (фехтование, шпага), Анастасия Москаленко (метание булавы), Роман Данилюк (толкование ядра), Ирина Гусева (дзюдо), Виктор Смирнов (плавание), Наталья Морквич (фехтование), Денис Остапченко (плавание), Наталия Олейник (пауэрлифтинг), Илья Яременко (плавание), Анастасия Мысник (толкование ядра), Виктор Дидух (настольный теннис), Андрей Дорошенко (стрельба из пневматического ружья), Игорь Цветов (бег на 100 м и бег на 200 м), Михаил Сербин (плавание), Яна Лебедева (метание диска), Оксана Ботурчук (бег на 400 м, бег на 100 м, бег на 200 м), Егор Дементьев (велоспорт), Максим Веракса (плавание), Александр Яровой (толкание ядра), Юлия Шуляр (бег на 400 м), Наталья Кобзарь (бег на 400 м), Василий Ковальчук (пулевая стрельба), Алексей Федина (плавание), Виктор Дидух / Максим Николенко (настольный теннис, команда), Николай Синюк (гребля), Егор Дементьев (велоспорт), Николай Жабняк (метание диска), Людмила Данилина (бег 1500 метров), Марина Мажула (гребля).

"Бронза": Евгения Бреус (фехтование), Анна Гонтарь (плавание), Юлия Павленко (прыжки в длину), Егор Дементьев (велоспорт), Юлия Иваницкая (дзюдо), Наталья Николаевчик (дзюдо), Иван Май (настольный теннис), Максим Николенко (настольный теннис), Руфат Магомедов (дзюдо), Александр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавание), Ирина Щетник (стрельба из пневматического ружья), сборная Украины (плавание, эстафета 4*100 м вольным стилем), Роман Павлюк (прыжки в длину), Зоя Овсий (метание диска), Василь Крайник (плавание), Євген Богодайко (плавание), Елизавета Мерешко (плавание), сборная Украины (плавание, микст-эстафета 4х100 м вольным стилем), Ирина Щетник (пулевая стрельба), Иван Май и Лев Кац (настольный теннис, парный турнир), Яна Бережная (плавание), Ярина Матло (плавание), Алексей Денисюк (пулевая стрельба), Денис Остапченко (плавание), Денис Дубров (плавание), Василий Ковальчук (пулевая стрельба).

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Исторический успех футбольной сборной на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу был перенесен на лето 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. Название турнира, который впервые в истории вместе приняли 11 городов континента, решили не менять - Евро-2020.

На групповом этапе команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Однако это не помешало "сине-желтым" с третьего места оформить исторический выход в плей-офф континентального первенства. Звезды на небе сложились так, что украинцы в сводной таблице третьих мест оказались на четвертой позиции - последней, которая выводила в 1/8 финала.

Associated Press

За свое счастье подопечные Шевченко ухватились крепко и по пути в четвертьфинал в драматическом матче победили шведов - 2:1.

Решающий гол в экстра-тайме забил форвард "Днепра-1" Артем Довбик. А перед этим скандинавы остались в меньшинстве после удаления защитника Маркуса Даниэльссона за грубый фол против Артема Беседина, который обернулся для нападающего киевского "Динамо" ужасной травмой.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

В четвертьфинале команда Андрея Шевченко без шансов уступила будущим финалистам турнира англичанам (0:4).

В общей сложности на Евро-2020 сборная Украины заработала 16 миллионов евро. Успешное прохождение квалификации на турнир принесло "сине-желтым" 9,25 миллиона евро. Остальное украинцы получили уже за результаты в финальной части континентального первенства.

Associated Press

Associated Press

Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе

Осенью украинские болельщики пережили еще один выдающийся триумф. Боксер Александр Усик в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

facebook.com/K2Ukraine

34-летний украинец был андердогом в бою против на три года младшего британского чемпиона, который в свое время нокаутом отправил на пенсию Владимира Кличко. Несмотря на расклады перед поединком, Усик уверенно перебоксировал Эй Джея, едва не нокаутировав его в финальном раунде.

Associated Press

Associated Press

Итоговый счет на судейских записках 117-112, 116-112, 115-113 вызвал споры среди экспертов и фанатов, поскольку на самом деле преимущество украинца в ринге было еще более ощутимым.

facebook.com/K2Ukraine

Лучшие моменты боя Усик - Джошуа

Теперь Александра лишь один пояс отделяет от звания абсолютного чемпиона хевивейта - титулом WBC владеет британец Тайсон Фьюри. Усик уже заявил, что его цель - объединить все пояса.

facebook.com/K2Ukraine

Правда, перед потенциальной битвой с "Цыганским королем" крымчанину предстоит победить Джошуа в реванше. Однако теперь мнения мировых экспертов уже совсем другие, чем перед первым боем. Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг) точно будет фаворитом в поединке, который планируется весной 2022 года.

Как видим, 2021 год принес Украине много по-настоящему больших достижений. Так что пожелаем нашим спортсменам, чтобы следующий год стал еще более успешным. А мы продолжаем горячо болеть и ожидать от них новых фантастических результатов и невероятных рекордов в 2022 году.