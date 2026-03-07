"Золото" и "бронза": Украина завоевала двойной подиум на Паралимпиаде-2026

Александра Кононова / © Associated Press

Реклама

Украина завоевала еще две медали на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В парабиатлоне в спринте в классе стоя "сине-желтые" выбороли двойной подиум: Александра Кононова выиграла "золото", а Людмила Ляшенко завоевала "бронзу".

Кононова в третий раз в карьере стала паралимпийской чемпионкой по биатлону. Это ее первое "золото" за 12 лет в этом виде спорта.

Реклама

Паралимпиада-2026. Парабиатлон, женский спринт в классе стоя

1. Александра Кононова (Украина, 0+0) 18:41.5 минуты

2. Натали Вилки (Канада, 0+0) +5.9

3. Людмила Ляшенко (Украина, 0+1) +32.4

...

Реклама

5. Ирина Буй (Украина, 0+0) +49.5

8. Богдана Конашук (Украина, 0+2) +1:59.5

Всего в копилке сборной Украины уже три медали на Паралимпийских играх-2026. Ранее "золото" в спринте в классе сидя завоевал парабиатлонист Тарас Радь.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Реклама

Отметим, что в пятницу, 6 марта, состоялась церемония открытия Паралимпиады-2026, которую Украина полностью бойкотировала из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.

Реклама

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.