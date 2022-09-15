"Золото" и "бронза": украинцы разделили пьедестал почета на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Сборная Украины завоевала еще две медали чемпионата Европы-2022 по пулевой стрельбе, который проходит в польском Вроцлаве.

После "бронзы" Павла Коростылева в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров представители Украины выиграли сразу две награды в соревнованиях смешанных команд в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м.

Первое "золото" текущего континентального первенства нашей стране принесли Анастасия Немец и Владимир Пастернак. В финале украинский дуэт "перестрелял" чешскую пару Алжбеты Дедовой и Матея Рампулы со счетом 17:13.

"Бронзу" в этой дисциплине завоевал другой украинский тандем - Юлия и Павел Коростылевы. В поединке за бронзовую медаль они одолели чешскую пару Анны Дедовой и Мартина Подгарского со счетом 16:12.

Таким образом, у Украины уже три медали этого чемпионата Европы - одно "золото" и две "бронзы".

Ранее сообщалось, что украинские борчихи завоевали две медали чемпионата мира-2022.

Читайте также:

Набросали 11 "сухих" мячей: сборная Украины разнесла Аргентину на Чемпионате мира по сокке (видео)

Сменила легкоатлетическую дорожку на подиум: Магучих приняла участие в неделе моды в США (фото)

Впервые за девять лет: Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА