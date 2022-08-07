"Золото" и "бронза": украинские стронгмены удачно выступили на турнире Giants Live

В Кардиффе прошел турнир среди стронгменов Giants Live. Двое украинцев поднялись на пьедестал.
Украинский стронгмен Павел Наконечный одержал победу на турнире Giants Live в Кардиффе.
Наконечный набрал в сумме 49 очков и опередил ближайшего конкурента Митчелла Хупера из Канады на два с половиной пункта.
Еще один представитель Украины Алексей Новиков, в июле во второй раз выигравший титул Strongman Classic, завоевал бронзовую медаль.
Следующий этап Giants Live состоится 8 октября в Глазго.
Напомним, что украинец Михаил Брудин стал бронзовым призером в метании диска на чемпионате мира U-20 по легкой атлетике в колумбийском Кале.
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