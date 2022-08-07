"Золото" и "бронза": украинские стронгмены удачно выступили на турнире Giants Live

В Кардиффе прошел турнир среди стронгменов Giants Live. Двое украинцев поднялись на пьедестал.

Украинский стронгмен Павел Наконечный одержал победу на турнире Giants Live в Кардиффе.

Наконечный набрал в сумме 49 очков и опередил ближайшего конкурента Митчелла Хупера из Канады на два с половиной пункта.

Еще один представитель Украины Алексей Новиков, в июле во второй раз выигравший титул Strongman Classic, завоевал бронзовую медаль.

Следующий этап Giants Live состоится 8 октября в Глазго.

Напомним, что украинец Михаил Брудин стал бронзовым призером в метании диска на чемпионате мира U-20 по легкой атлетике в колумбийском Кале.

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