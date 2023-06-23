"Золото" и "серебро": сборная Украины выиграла еще две медали в карате на Европейских играх-2023

Сборная Украины завоевала еще две медали Европейских игр 2023 года, которые проходят в польском Кракове. Наши спортсмены выбороли "золото" и "серебро" в карате.

Чемпионом Евроигр стал Андрей Заплитный, который победил в весовой категории до 75 кг.

Во время финальной схватки наш соотечественник уступал итальянцу Даниэле де Виво со счетом 2:3, но за две секунды до конца поединка провел результативное действие и вырвал золотую медаль.

Серебряную награду в весовой категории до 61 кг завоевала Анита Серегина. Украинка в финальной схватке при равном счете 2:2 по дополнительным показателям проиграла немке Рим Хамис.

Таким образом, наша сборная по карате суммарно выиграла четыре медали на Европейских играх-2023. Накануне Анжелика Терлюга завоевала "золото" в весе до 55 кг, а Никита Филиппов завоевал "бронзу" в кумите в весе до 60 кг.

Всего на соревнованиях в Кракове "сине-желтые" уже имеют десять наград: 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые. Наша команда занимает второе место в медальном зачете, уступая только Италии (6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых).

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Следует отметить, что эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейскии играм-2023 из-за войны в Украине.

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