"Золото" и "серебро": Украина завоевала двойной подиум на зимней Универсиаде-2025

Богдан Борковский и Сергей Супрун стали лучшими в гонке преследования по биатлону.
Украина завоевала еще две медали на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в итальянском Турине. В мужской гонке преследование по биатлону "золото" выборол Богдан Борковский, а Сергей Супрун стал серебряным призером.
Борковский и Супрун финишировали с четырьмя штрафными кругами, что не помешало им подняться на самые высокие ступени пьедестала. "Бронзу" в персьюте получил француз Поль Фонтейн.
Еще один украинец Роман Боровик занял 14-е место с шестью штрафными кругами.
Зимняя Универсиада-2025. Турин, биатлон, гонка преследования (мужчины)
1. Богдан Борковский (Украина, 0+2+1+1) 37:48.9
2. Сергей Супрун (Украина, 0+0+2+2) +28.9
3. Поль Фонтейн (Франция, 0+1+1+1)+33.3
...
14. Роман Боровик (Украина, 1+2+3+0) +3:16.5
"Золото" Борковского и "серебро" Супруна стали седьмой и восьмой наградами для Украины на зимней Универсиаде-2025. Шесть из восьми медалей сборная Украины выиграла именно в биатлоне.
Для Богдана это вторая золотая медаль на нынешней зимней Универсиаде. Ранее он завоевал "золото" в короткой индивидуальной гонке. Также Борковский выиграл "бронзу" в спринте.
Сергей во второй раз поднялся на подиум на нынешней зимней Универсиаде. До этого он завоевал "золото" в одиночной смешанной эстафете вместе с Александрой Меркушиной.
Все медали Украины на зимней Универсиаде-2025
"Золото": Богдан Борковский (биатлон, короткая индивидуальная гонка, персьют), Александра Меркушина и Сергей Супрун (биатлон, сингл-микст)
"Серебро": Мария Анийчин (фристайл, биг-эйр), Олег Бойко (фристайл, биг-эйр), Сергей Супрун (биатлон, персьют)
"Бронза": Дарина Чалык (биатлон, короткая индивидуальная гонка), Богдан Борковский (биатлон, спринт)
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