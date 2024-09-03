"Золото" и "серебро": Украина завоевала двойной подиум в плавании на Паралимпиаде-2024

Юрий Шенгур и Андрей Трусов стали лучшими на 100-метровке на спине.

Украина завоевала двойной подиум в плавании в шестой соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже. На дистанции 100 метров на спине (класс S7) Юрий Шенгур выборол "золото", а Андрей Трусов – "серебро".

Шенгур стал победителем финального заплыва с результатом 1:09:51 минуты. Трусов финишировал вторым (1:10:42 минуты). Замкнул тройку призеров итальянец Федерико Бичелли (1:12.23 минуты).

Еще один украинец Евгений Богодайко занял шестое место, преодолев дистанцию за 1:13:89 минуты.

Это уже шестой двойной подиум для Украины на нынешней Паралимпиаде. Суммарно на счету нашей команды 38 медалей – 6 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых.

Украина поднялась на девятое место в медальном зачете и идет пятой по количеству выигранных наград.

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Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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