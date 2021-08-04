"Золото", которого могло не быть: сложный путь Беленюка к победе на Олимпиаде в Токио

"Золото", которого могло не быть: сложный путь Беленюка к победе на Олимпиаде в Токио

Судьба приготовила спортсмену нелегкие испытания.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпийских играх-2020 в Токио. Титулованный атлет в финале весовой категории до 87 кг одолел венгра Виктора Лоринца.

Жан - двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Вполне естественно, что он считался одним из главных претендентов на победу в Токио, но путь к "золоту" был нелегким для украинца.

Associated Press

В феврале 2020 года проходил Чемпионат Европы по борьбе, и на нем сенсационно победил другой украинец - Семен Новиков. Беленюк турнир пропускал, так как готовился к Играм в Токио.

Семен после своей победы заявил, что хотел бы посоперничать с Жаном за единственную для страны путевку на Олимпиаду-2020. Беленюк такую возможность отверг, и было принято решение, что именно он должен представлять Украину в Японии.

twitter.com/OlympicUA

Конфликта удалось избежать. Новиков все-таки отправился в Токио, но только в роли запасного. За победой Жана он наблюдал с трибуны и всячески поддерживал партнера по сборной.

Многими также поднимался вопрос: сможет ли Беленюк достойно выступить на Олимпиаде, когда он решил попробовать силы в политике; не повлияет ли негативно его депутатская деятельность на подготовку к Играм-2020. Но, как оказалось, опасения были напрасными.

Associated Press

Уже после финальной схватки с венгром и завоевания долгожданного олимпийского "золота" Беленюк признался, что за три недели до Игр-2020 он тяжело травмировался, и только вера его тренера помогла ему выступить на соревнованиях и исполнить его мечту.

Жан признался, что пока не знает, будет ли продолжать карьеру - пока он намерен сосредоточиться на политической деятельности. Но даже если Беленюк решит уйти из спорта, замена для него уже есть: Новиков готов подхватить эстафету от титулованного соотечественника и в 2024 году поехать на Олимпиаду в Париж.

instagram.com/zhanbeleniuk/

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Теперь в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 11 медалей - одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых.

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