"Золото" Магучих и Хижняка, рекорд Харлан, прощание Беленюка: чем запомнилась Олимпиада-2024 для Украины

Олимпийские игры в Париже подарили украинским болельщикам множество моментов для гордости за свою страну.

11 августа добежали до завершения Олимпийские игры-2024. На ХХХIII в истории летней Олимпиаде, которая проходила во французском Париже, украинские спортсмены выбороли 12 медалей.

Украинцы завоевали три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Это меньше, чем было на прошлой летней Олимпиаде, но гораздо больше по количеству золотых медалей. С Токио-2020 сборная Украины привезла 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

По итогам Игр-2024 Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете и стала 17-й по количеству выигранных наград среди всех стран-участниц.

Рассказываем о самых памятных для Украины моментах Олимпиады-2024, где в честь наших спортсменов неоднократно звучал национальный гимн, а вверх поднимался сине-желтый флаг.

Ольга Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпиадах

Ольга Харлан – легенда украинского спорта. 33-летняя саблистка в очередной раз продемонстрировала свой класс и безумный характер чемпионки, завоевав на Олимпиаде в Париже сразу две медали.

Сначала Харлан завоевала "бронзу" в личном соревновании и принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх-2024.

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

А затем она вместе с Еленой Кравацкой, Алиной Комащук и Юлией Бакастовой выиграла командный турнир, завоевав для нашей страны первое "золото" на ОИ-2024.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press

Таким образом, Харлан стала двукратной олимпийской чемпионкой. Первое золото Ольга взяла также в команде на своей дебютной Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Тогда она триумфовала вместе с Ольгой Жовнир, Галиной Пундик и Еленой Хомровой.

Ольга Харлан, Ольга Жолнер, Галина Пундик и Елена Хромова выиграли "золото" Олимпиады-2008 в командной сабле / Фото: Associated Press

Ольга Харлан, Ольга Жолнер, Галина Пундик и Елена Хромова выиграли "золото" Олимпиады-2008 в командной сабле

"Золото" командных соревнований Парижа-2024 стало шестой олимпийской наградой в карьере Харлан, которая стала абсолютной рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах. Саблистка побила достижение пловчихи Яны Клочковой, которая завоевала пять медалей на Олимпийских играх.

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ярослава Магучих впервые стала олимпийской чемпионкой

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих была одной из тех, от кого Украина ждала "золота" на Играх-2024.

Спортсменка в великолепной форме подошла к Олимпиаде, перед этим в том же Париже побив мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги. Тогда украинка взяла высоту 2,10 метра, превзойдя достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

После такого любой результат, кроме золотой медали, считался бы неудачей. Но Магучих не разочаровала. 22-летняя легкоатлетка из Днепра завоевала первое в карьере олимпийское "золото" и вторую медаль, в Токио-2020 она выборола "бронзу".

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

Ярослава Магучих с "золотом" Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Более того, Магучих разделила пьедестал с еще одной украинкой – Ириной Геращенко, которая стала бронзовой призеркой и завоевала свою первую олимпийскую награду.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко / Фото: Associated Press

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко / Фото: Associated Press

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко на пьедестале

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко с медалями Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Александр Хижняк вернулся, чтобы вырвать "золото"

От боксера Александра Хижняка перед началом Олимпийских игр тоже ожидали золотой медали. На Играх в Токио он драматично проиграл в финале – был нокаутирован в последнем раунде, когда казалось, что победа уже в кармане.

29-летний "Полтавский танк" вернулся, чтобы в Париже забрать "золото" и наконец-то достиг желаемого. Соперники украинца были очень непростыми, но Александр в присущем ему стиле всегда шел вперед и дрался, как в последний раз.

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

В итоге Хижняк вырвал свою долгожданную золотую награду и прослезился во время исполнения гимна Украины.

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

"Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей стране", – поблагодарил новоиспеченный олимпийский чемпион ВСУ после своего триумфа.

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Жан Беленюк завершил карьеру третьей олимпийской медалью

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк ехал в Париж в звании действующего олимпийского чемпиона. Он был единственным украинским спортсменом, кому удалось завоевать "золото" на Играх в Токио.

Перед стартом Олимпиады-2024 действующий депутат украинского парламента анонсировал, что она станет последней в его карьере.

33-летний борец сумел проститься со спортом красиво. На соревнованиях в столице Франции он завоевал "бронзу", после чего станцевал победный гопак. Так же, как это сделал на Играх в Токио, когда праздновал олимпийское "золото".

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Затем Беленюк под громкие аплодисменты зала снял борцовки и поставил их в центр ковра. Этим символическим жестом украинец показал, что его спортивная карьера завершена.

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан уходит из греко-римской борьбы в статусе трехкратного олимпийского медалиста. Кроме "бронзы" Парижа-2024 и "золота" Токио-2020, в его послужном списке "серебро" Рио-2016.

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан Беленюк и Семен Новиков / Фото: Associated Press

О каждом из наших спортсменов можно сказать очень много. Были для украинцев на Олимпиаде как феерические успехи, так и горькие поражения. Однако нет сомнения, что они сделали все от себя зависящее, чтобы в это невероятно тяжелое для Украины время достойно представить ее на международной арене.

Вашему вниманию список всех украинских чемпионов и призеров Олимпийских игр 2024 года.

Все медали Украины на Олимпиаде-2024

"Золото":

Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство)

и (фехтование на саблях, командное первенство) Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)

(легкая атлетика, прыжки в высоту) Александр Хижняк (бокс, весовая категория до 80 кг)

"Серебро":

Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров)

(пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров) Илья Ковтун (спортивная гимнастика. параллельные брусья)

(спортивная гимнастика. параллельные брусья) Парвиз Насибов (греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг)

(греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг) Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка на 500 метров)

и (гребля, каноэ-двойка на 500 метров) Ирина Коляденко (вольная борьба, весовая категория до 62 кг)

"Бронза":

Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство)

(фехтование на саблях, личное первенство) Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)

(легкая атлетика, прыжки в высоту) Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)

(легкая атлетика, метание молота) Жан Беленюк (греко-римская борьба, весовая категория до 87 кг)

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