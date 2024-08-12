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"Золото" Магучих и Хижняка, рекорд Харлан, прощание Беленюка: чем запомнилась Олимпиада-2024 для Украины

"Золото" Магучих и Хижняка, рекорд Харлан, прощание Беленюка: чем запомнилась Олимпиада-2024 для Украины

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press

Олимпийские игры в Париже подарили украинским болельщикам множество моментов для гордости за свою страну.

11 августа добежали до завершения Олимпийские игры-2024. На ХХХIII в истории летней Олимпиаде, которая проходила во французском Париже, украинские спортсмены выбороли 12 медалей.

Украинцы завоевали три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Это меньше, чем было на прошлой летней Олимпиаде, но гораздо больше по количеству золотых медалей. С Токио-2020 сборная Украины привезла 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

По итогам Игр-2024 Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете и стала 17-й по количеству выигранных наград среди всех стран-участниц.

Рассказываем о самых памятных для Украины моментах Олимпиады-2024, где в честь наших спортсменов неоднократно звучал национальный гимн, а вверх поднимался сине-желтый флаг.

Ольга Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпиадах

Ольга Харлан – легенда украинского спорта. 33-летняя саблистка в очередной раз продемонстрировала свой класс и безумный характер чемпионки, завоевав на Олимпиаде в Париже сразу две медали.

Сначала Харлан завоевала "бронзу" в личном соревновании и принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх-2024.

Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press
Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press
Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press
Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press
Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press
Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press
Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press

А затем она вместе с Еленой Кравацкой, Алиной Комащук и Юлией Бакастовой выиграла командный турнир, завоевав для нашей страны первое "золото" на ОИ-2024.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / © Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / © Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / © Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / © Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / © Associated Press
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press

Таким образом, Харлан стала двукратной олимпийской чемпионкой. Первое золото Ольга взяла также в команде на своей дебютной Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Тогда она триумфовала вместе с Ольгой Жовнир, Галиной Пундик и Еленой Хомровой.

Ольга Харлан, Ольга Жолнер, Галина Пундик и Елена Хромова выиграли
Ольга Харлан, Ольга Жолнер, Галина Пундик и Елена Хромова выиграли "золото" Олимпиады-2008 в командной сабле / Фото: Associated Press
Ольга Харлан, Ольга Жолнер, Галина Пундик и Елена Хромова выиграли
Ольга Харлан, Ольга Жолнер, Галина Пундик и Елена Хромова выиграли "золото" Олимпиады-2008 в командной сабле

"Золото" командных соревнований Парижа-2024 стало шестой олимпийской наградой в карьере Харлан, которая стала абсолютной рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах. Саблистка побила достижение пловчихи Яны Клочковой, которая завоевала пять медалей на Олимпийских играх.

Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press
Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press
Ольга Харлан / © Associated Press
Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ярослава Магучих впервые стала олимпийской чемпионкой

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих была одной из тех, от кого Украина ждала "золота" на Играх-2024.

Спортсменка в великолепной форме подошла к Олимпиаде, перед этим в том же Париже побив мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги. Тогда украинка взяла высоту 2,10 метра, превзойдя достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

После такого любой результат, кроме золотой медали, считался бы неудачей. Но Магучих не разочаровала. 22-летняя легкоатлетка из Днепра завоевала первое в карьере олимпийское "золото" и вторую медаль, в Токио-2020 она выборола "бронзу".

Ярослава Магучих / © Associated Press
Ярослава Магучих / Фото: Associated Press
Ярослава Магучих / © Associated Press
Ярослава Магучих / Фото: Associated Press
Ярослава Магучих с
Ярослава Магучих с "золотом" Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Более того, Магучих разделила пьедестал с еще одной украинкой – Ириной Геращенко, которая стала бронзовой призеркой и завоевала свою первую олимпийскую награду.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко / © Associated Press
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко / Фото: Associated Press
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко / © Associated Press
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко / Фото: Associated Press
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко на пьедестале / ©
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко на пьедестале
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко с медалями Олимпиады-2024 / © Associated Press
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко с медалями Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Александр Хижняк вернулся, чтобы вырвать "золото"

От боксера Александра Хижняка перед началом Олимпийских игр тоже ожидали золотой медали. На Играх в Токио он драматично проиграл в финале – был нокаутирован в последнем раунде, когда казалось, что победа уже в кармане.

29-летний "Полтавский танк" вернулся, чтобы в Париже забрать "золото" и наконец-то достиг желаемого. Соперники украинца были очень непростыми, но Александр в присущем ему стиле всегда шел вперед и дрался, как в последний раз.

Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press
Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press
Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press
Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press

В итоге Хижняк вырвал свою долгожданную золотую награду и прослезился во время исполнения гимна Украины.

Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press
Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press
Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press

"Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей стране", – поблагодарил новоиспеченный олимпийский чемпион ВСУ после своего триумфа.

Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press
Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press
Александр Хижняк / © Associated Press
Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Жан Беленюк завершил карьеру третьей олимпийской медалью

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк ехал в Париж в звании действующего олимпийского чемпиона. Он был единственным украинским спортсменом, кому удалось завоевать "золото" на Играх в Токио.

Перед стартом Олимпиады-2024 действующий депутат украинского парламента анонсировал, что она станет последней в его карьере.

33-летний борец сумел проститься со спортом красиво. На соревнованиях в столице Франции он завоевал "бронзу", после чего станцевал победный гопак. Так же, как это сделал на Играх в Токио, когда праздновал олимпийское "золото".

Жан Беленюк / © Associated Press
Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Затем Беленюк под громкие аплодисменты зала снял борцовки и поставил их в центр ковра. Этим символическим жестом украинец показал, что его спортивная карьера завершена.

Жан Беленюк / © Associated Press
Жан Беленюк / Фото: Associated Press
Жан Беленюк / © Associated Press
Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан уходит из греко-римской борьбы в статусе трехкратного олимпийского медалиста. Кроме "бронзы" Парижа-2024 и "золота" Токио-2020, в его послужном списке "серебро" Рио-2016.

Жан Беленюк / © Associated Press
Жан Беленюк / Фото: Associated Press
Жан Беленюк и Семен Новиков / © Associated Press
Жан Беленюк и Семен Новиков / Фото: Associated Press

О каждом из наших спортсменов можно сказать очень много. Были для украинцев на Олимпиаде как феерические успехи, так и горькие поражения. Однако нет сомнения, что они сделали все от себя зависящее, чтобы в это невероятно тяжелое для Украины время достойно представить ее на международной арене.

Вашему вниманию список всех украинских чемпионов и призеров Олимпийских игр 2024 года.

Все медали Украины на Олимпиаде-2024

"Золото":

  • Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство)
  • Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)
  • Александр Хижняк (бокс, весовая категория до 80 кг)

"Серебро":

  • Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров)
  • Илья Ковтун (спортивная гимнастика. параллельные брусья)
  • Парвиз Насибов (греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг)
  • Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка на 500 метров)
  • Ирина Коляденко (вольная борьба, весовая категория до 62 кг)

"Бронза":

  • Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство)
  • Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)
  • Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)
  • Жан Беленюк (греко-римская борьба, весовая категория до 87 кг)

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