"Золото" не покорилось: борец Насибов стал серебряным призером Олимпиады-2024

Парвиз Насибов во второй раз подряд завершил Олимпийские игры с серебряной наградой.

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В финале 25-летний украинец (вес до 67 кг) уступил иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6.

Отметим, что в 1/8 финала Насибов на последних секундах вырвал победу против четвертого сеяного серба Мате Немеша (3:2). В 1/4 финала Парвиз в напряженной схватке одолел пятого сеяного Амантура Исмаилова из Кыргызстана (7:6). В полуфинале украинец благодаря последнему активному действию (3:3) выцарапал путевку в финал у лидера мирового рейтинга азербайджанца Хасрата Джафарова.

Насибов – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2023, 2024).

Медаль Насибова стала девятой для Украины на Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

Еще один украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк 8 августа проведет поединок за "бронзу", где его соперником станет поляк Аркадиуш Кулинич.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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