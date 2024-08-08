"Золото" отправляется в Украину: полное видео победного боя Хижняка в финале Олимпиады-2024

Александр завоевал для Украины третью золотую медаль на Играх в Париже.

В ночь на 8 августа украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В чрезвычайно сложном финальном поединке 29-летний "Полтавский танк" раздельным решением судей (3:2) одолел казахстанца Нурбека Оралбая, который является действующим чемпионом мира.

Украинец выиграл первый раунд на записках трех из пяти судей (3:2), вторую трехминутку забрал соперник Александра (2:3), но в решающем третьем раунде наш боксер отдал на ринге все силы и одержал безоговорочную победу (5:0).

Смотрите полное видео боя Хижняка в финале Олимпиады-2024.

Для Хижняка это вторая олимпийская награда в карьере и первая золотая, на Играх-2020 в Токио он был серебряным призером. Тогда Александр дошел до финала в весовой категории до 75 кг, но в бою за "золото" проиграл нокаутом бразильцу Герберту Соузе.

Медаль Хижняка стала восьмой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, две серебряные и три бронзовые награды. С этим показателем Украина занимает 17-ю позицию в медальном зачете.

Еще одну медаль, как минимум серебряную, Украине гарантировал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который вышел в финал. Поединок за "золото" с его участием состоится в четверг, 8 августа. В тот же день еще один представитель нашей страны в греко-римской борьбе Жан Беленюк после поражения в полуфинале сразится за бронзовую награду.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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