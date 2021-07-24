"Золото" с рекордом: определилась первая чемпионка Олимпиады-2020

Китаянка Ян Цянь выиграла соревнования в пулевой стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки.

Стала известна обладательница первой золотой награды Олимпийских игр-2020, которые 23 июля официально открылись в Токио. Ею стала китаянка Ян Цянь, которая победила в соревнованиях по пулевой стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки.

Китайская спортсменка принесла своей стране первое "золото", показав в финале результат 251.8 балла. Таким образом, она установила олимпийский рекорд.

"Серебро" завоевала представительница Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Галашина, а "бронзу" - Нина Кристен из Швейцарии.

Отметим, что украинские спортсмены в этой дисциплине не выступали.

Associated Press

Associated Press

На Олимпиаде-2020 выступят 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран. Они будут соревноваться в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

Честь Украины в Токио будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже стартовала на соревнованиях. Для "сине-желтых" ОИ-2020 официально открыли лучники.

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